«الدبيبة» يشارك في اجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، المقامة في العاصمة السعودية الرياض.

وكان في استقبال الدبيبة لدى وصوله وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

ويأتي الاجتماع الثاني لوزراء دفاع التحالف تحت شعار “محاربة الإرهاب مسؤولية مشتركة” ويبحث خلاله الوزراء من الدول الأعضاء والدول الداعمة أهم السبل اللازمة لتعزيز العمل لمكافحة الإرهاب.

يُشار إلى أن الاجتماع هو الثاني لوزراء الدفاع بالدول الأعضاء بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، حيث عُقِد الاجتماع الأول في نوفمبر من العام 2017 بالرياض برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجرى الإعلان عن تأسيس التحالف في ديسمبر من العام 2015 بمبادرة من الأمير محمد بن سلمان، وضم 41 دولة بينها أفغانستان وأوغندا والإمارات وباكستان وتوغو والصومال ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن وتركيا وجزر القمر.

رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة- وزير الدفاع، يشارك في أعمال اجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ٣ فبراير ٢٠٢٤