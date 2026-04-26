الدبيبة: المرأة شريك أساسي في بناء مؤسسات الدولة

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة الليبية، والتي خُصصت هذا العام لتكريم المرأة العاملة في القطاع الحكومي، في خطوة تسلط الضوء على دورها في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز مسارات التنمية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن توجهات حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة في مختلف مواقع العمل، مع إبراز إسهاماتها في القطاع العام ودورها في تحسين الأداء المؤسسي والمشاركة في تنفيذ السياسات العامة.

ويعكس تنظيم هذه المناسبة اهتمام الحكومة بتعزيز حضور المرأة داخل الوظائف الحكومية، والاعتراف بجهودها في مختلف القطاعات، بما يدعم ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص داخل مؤسسات الدولة.

ويُعد اليوم الوطني للمرأة الليبية مناسبة سنوية لتكريم إنجازات المرأة وتسليط الضوء على دورها في المجتمع، حيث يجري تخصيص محور مختلف كل عام يعكس أولويات المرحلة، ويسهم في تعزيز حضور المرأة في مجالات العمل والتنمية.

وتشهد ليبيا خلال السنوات الأخيرة توجهاً متصاعداً نحو دعم المرأة في القطاع الحكومي، عبر برامج تستهدف تطوير قدراتها المهنية وتوسيع مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما ينسجم مع جهود بناء مؤسسات دولة فاعلة.