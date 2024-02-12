«الدبيبة» يشارك في القمة العالمية للحكومات في الإمارات

يشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في القمة العالمية للحكومات، المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة 12- 14 فبراير، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الدبيبة التقى خلال اليوم الافتتاحي، رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش، ورئيس دولة روندا بول كاغاي، ورئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، ورئيس منظمة الصحة العالمية “تيدروس غيبريسوس”، ونائب رئيس الوزراء العراقي.

وانطلقت في دبي، اليوم الاثنين، أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” وتستمر حتى 14 فبراير الحالي بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.

وتستشرف النسخة الجديدة من القمة الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا الملحة، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثاراً إيجابية وأحدثت تغييراً حقيقياً في واقع دولها ومجتمعاتها.

وتجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.