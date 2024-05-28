الدبيبة يشارك في المنتدى العربي ـ الصيني

يزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بكين، للمشاركة في المنتدى العربي – الصيني، وبحث قضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي الدبيبة نظيره الصيني لي تشيانغ، حسب ما ذكرت منصة حكومتنا الرسمية.

وتهدف الزيارة بحسب المنصة، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومناقشة قضايا البنية التحتية والمشروعات المشتركة، وتعزيز التعاون مع الصين في المجالات الصناعية وقطاعي الزراعة والتجارة، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار المشتركة، بما يحقق الفائدة للجانبين.

وخلال المنتدى العربي – الصيني، سيعرض رئيس الحكومة رؤية حكومته لتعزيز التعاون العربي – الصيني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوب المنطقة.

ونقلت المنصة عن الدبيبة تأكيده أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والصين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة والاستقرار الدولي.