الدبيبة يشارك في تخريج «ضباط الحرس البلدي»

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فعاليات حفل تخريج الدفعة الأولى من ضباط الحرس البلدي، الذي أقيم بمقر كلية ضباط الحرس البلدي في منطقة جنزور، ضمن جهود الدولة لتعزيز وتأهيل الكوادر الأمنية ورفع كفاءتها الميدانية.

وجاءت مشاركة رئيس الوزراء في الحفل في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية لبرامج التدريب والتأهيل الخاصة بالأجهزة الأمنية، بما يسهم في تعزيز قدراتها على أداء مهامها في حفظ النظام العام والخدمات البلدية.

وتخلل الحفل استعراض لجهود التدريب التي خضع لها الخريجون خلال الفترة الماضية، والتي شملت برامج تخصصية تهدف إلى إعداد ضباط مؤهلين للعمل ضمن منظومة الحرس البلدي، وفق أسس مهنية حديثة.

ويُعد تخريج هذه الدفعة الأولى خطوة ضمن خطط أوسع لتطوير جهاز الحرس البلدي في ليبيا، من خلال رفع مستوى الجاهزية وتزويده بكوادر مدربة قادرة على التعامل مع مختلف المهام الميدانية.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية في مناسبات سابقة أهمية دعم المؤسسات الأمنية وتطوير برامج التدريب، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار وتحسين جودة الخدمات العامة في مختلف المدن الليبية.

ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى دعم الأجهزة الأمنية والبلدية، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز من كفاءة العمل الميداني في البلاد.