«الدبيبة» يشارك بجلسة حوارية ضمن «منتدى دافوس الاقتصادي»

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في جلسة حوارية حول “الامن والاستقرار”، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025.

وأكد أكد أن حكومة الوحدة الوطنية، عملت على حلحلة العراقيل التي واجهت المواطن عبر معالجة ملفات الكهرباء والتنمية ودعمها للاستقرار داخل البلاد.

رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، يشارك في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي #دافوس 2025، في جلسة حوارية حول الامن والاستقرار. #ليبيا #حكومتنا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأربعاء، ٢٢ يناير ٢٠٢٥

رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، خلال مشاركته في جلسة حوارية حول الأمن والاستقرار، بالاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأربعاء، ٢٢ يناير ٢٠٢٥