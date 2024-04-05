«الدبيبة» يشارك في حملة «تراحموا» لتوزيع السلات الرمضانية

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، برفقة وزير الشباب فتح الله الزني، منتسبي جمعية بيوت الشباب الليبية، “شبيبتي روائع وطموح”، جهودهم التطوعية في شهر رمضان من خلال توزيع السلات الرمضانية في نحو 25 مدينة ومنطقة.

وأشاد الدبيبة، بجهود وعمل كافة الفرق في كل البلديات، مثمنا دورهم المتميز في جميع الأعمال الخيرية والتطوعية، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال هي رسالة لعودة جمعية بيوت الشباب الليبية، وإحياء دورها الحقيقي والفاعل بعد سنوات من الإهمال.

وأوضح مشرفو الفريق لرئيس الوزراء، آلية العمل في هذه الحملة الخيرية، والجهود المبذولة من أجل توزيع أكثر من 5000 وجبة إفطار يوميا.