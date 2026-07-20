رؤية 2030.. خطة جديدة لإعادة بناء منظومة «كرة القدم» الليبية

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم، في حوارية تطوير منظومة كرة القدم الليبية “رؤية 2030″، التي أقيمت في العاصمة طرابلس، بحضور وزارة الرياضة وعدد من المختصين في المجال الرياضي.

وتناولت الحوارية سبل تطوير كرة القدم الليبية، ووضع تصورات مستقبلية للنهوض باللعبة، من خلال مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الرياضي وآليات بناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة.

وجاءت مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في إطار دعم جهود تطوير الرياضة الليبية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخبراء والمتخصصين لوضع رؤى وبرامج تهدف إلى الارتقاء بمستوى كرة القدم.

وتحمل “رؤية 2030” توجهًا لتطوير منظومة كرة القدم الليبية عبر العمل على تحسين البنية التنظيمية والفنية، ودعم المواهب الرياضية، ورفع مستوى المنافسات المحلية بما يساهم في تعزيز حضور الكرة الليبية.