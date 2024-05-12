شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في فعاليات المؤتمر العلمي الأول الذي أقيم بكلية التربية بجامعة مصراتة، تحت عنوان “تاريخ التعليم في مدينة مصراتة حتى العام 1963”.

وكرم الدبيبة، عددا من رواد التعليم بالمؤتمر الذي شهد إقامة جلسات حوارية وورش عمل حول تطور العملية التعليمية داخل مدينة مصراتة بدءً من العصور القديمة إلى العام 1963.

كما افتتح على هامش فعاليات المؤتمر معرضا مصاحبا يختص بعرض نماذج تاريخية ساهمت في تطور مجال التعليم بالمنطقة بشكل خاص وليبيا بشكل عام.

هذا وحضر فعاليات المؤتمر وزير المواصلات محمد الشهوبي وعدد من الأكاديمين والباحثين والمهتمين بالتراث العلمي.

الدبيبة يشارك في فعاليات المؤتمر العلمي الأول لتاريخ التعليم بجامعة مصراتة شارك رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة اليوم… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ١١ مايو ٢٠٢٤