الدبيبة يشارك في فعاليات مهرجان «مصراتة للمالوف والمدائح النبوية»

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، فعاليات الدورة الرابعة لـ مهرجان مصراتة السلام للمالوف والمدائح النبوية، التي أُقيمت على خشبة المسرح الوطني في مدينة مصراتة، بمشاركة فرق فنية من مختلف مناطق ليبيا.

وقدمت الفرق مشاركات متنوعة في فنون المالوف والإنشاد الديني، وسط حضور واسع يعكس الاهتمام بإحياء التراث الروحي والثقافي.

وأكد الدبيبة خلال الفعاليات دعم الحكومة للأنشطة الثقافية والفنية التي تعزز الهوية الوطنية، وتساهم في الحفاظ على الموروث الليبي وتشجيع المبادرات المجتمعية الساعية لترسيخ ثقافة السلام والتآلف بين المواطنين.

ويُعد فن المالوف من أبرز المكونات الفنية للتراث الليبي، ويعود بجذوره إلى المدرسة الأندلسية التي انتقلت إلى شمال إفريقيا.

وتشهد ليبيا خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بإحياء هذا التراث، عبر مهرجانات ثقافية تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

ويأتي تنظيم مهرجان “مصراتة السلام” في سياق دعم المبادرات التي تشجع على المصالحة المجتمعية، وتوظيف الفنون الدينية والشعبية في تعزيز قيم التآلف والسلم الأهلي.

وبدأت مهرجانات المالوف والإنشاد في ليبيا بالظهور منذ منتصف القرن العشرين، عبر فرق طرابلس ومصراتة وزليتن. وتطورت لاحقًا لتصبح جزءًا من المشهد الثقافي الوطني، وتكرّس دورها في وصل الأجيال بالموروث الروحي المرتبط بالمدائح النبوية والفنون الأندلسية.