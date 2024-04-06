«الدبيبة» يشارك في مأدبة إفطار «مصراتة الخير»

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في مأدبة إفطار “مصراتة الخير”، التي أقيمت بالحديقة المركزية، بحضور واسع من أهالي وأعيان وحكماء المدينة، وعدد من الشخصيات العسكرية والأمنية.

ووفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، شارك في مأدبة الإفطار العديد من المؤسسات والمنظمات بمصراتة، منها جمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف، وجمعية بركان الغضب للجرحى وذوي الإعاقة المستديمة، وجمعية أم الشهيد لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، والاتحاد الليبي العام لروابط ومنظمات أسر الشهداء والمفقودين.