الدبيبة يشارك في مؤتمر للاستثمار المصرفي لتعزيز التنمية الاقتصادية

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في مؤتمر الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية، الذي نظمه مصرف ليبيا المركزي، بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين والمصرفيين.

وتضمنت فعاليات المؤتمر جلسات علمية متخصصة تناولت النشاط الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجهه، خاصة في مجالات التمويل والاستثمار والقطاع المصرفي، مع التركيز على الحلول العملية لتعزيز دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني، وتسهيل الشراكات بين الدولة والمستثمرين، وإطلاق مشاريع تنموية جديدة تعزز الإنتاجية وتوفر فرص عمل مستدامة.

وخلال كلمته، استعرض رئيس الوزراء الأهداف الرئيسية لخطة الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على ضرورة رفع مستوى دخل المواطن من خلال تحويل الاقتصاد من ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام، يقوم على العمل والإبداع، مع توظيف فوائض العائدات النفطية في استثمارات طويلة الأجل بدلاً من الإنفاق الجاري.

كما شدد الدبيبة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتشجيع الشراكات في مجالات النقل والطاقة والصحة والسياحة، إضافة إلى إصلاح النظام المالي والمصرفي لتفعيل الائتمان المنتج وتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب تعزيز الشفافية والانضباط المالي لمواجهة التضخم واستعادة الثقة في العملة الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء أن نجاح الإصلاح الاقتصادي يرتكز على خلق فرص عمل حقيقية، واستقرار العملة الوطنية، وضمان مشاركة جميع القطاعات في التنمية، مشيراً إلى التزام الحكومة بدعم برامج الاستثمار والإصلاح المالي لضمان مستقبل اقتصادي أفضل لليبيا.

وشهد المؤتمر حضوراً واسعاً من كبار المسؤولين الاقتصاديين، وعدد من المصرفيين والمستثمرين المحليين والدوليين، في تأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.

ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات، بما يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المالية في البلاد.