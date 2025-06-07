«الدبيبة» يشارك مصراتة فرحة العيد ويجدد التزامه بوحدة ليبيا واستقرارها

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، في مراسم المعايدة التي نظمها المجلس البلدي مصراتة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور عدد من المسؤولين المحليين، وشيوخ وأعيان المدينة، وممثلي المجتمع المدني.

وجاءت مشاركة الدبيبة، في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع البلديات والمجتمع المحلي، ومشاركة المواطنين فرحتهم بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تعزز قيم التراحم والتكافل والوحدة الوطنية.

وفي كلمته خلال المراسم، هنأ الدبيبة، أهالي مصراتة وكافة أبناء الشعب الليبي بحلول عيد الأضحى، داعياً الله أن يعيده على ليبيا بالخير والأمن والاستقرار.

كما أكد على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة الشاملة وتحسين الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق.