الدبيبة يشدد على الإفصاح المالي وانتظام تدفقات عوائد النفط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعزيز الشفافية في إدارة قطاع النفط، واستمرار آلية التحويل التلقائي لإيرادات النفط إلى الخزانة العامة، بما يضمن انتظام التدفقات المالية وحماية المال العامَ.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، خُصص لمتابعة مؤشرات أداء قطاع النفط والغاز، واستعراض الإيرادات المحققة منذ بداية العام الجاريَ.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الإيرادات النفطية سجل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت خلال العام الماضي 18,611,334,330 دولارًا، بينما وصلت خلال العام الجاري إلى 21,264,216,504 دولارات، إضافة إلى 71,263,915.53 يورو، وذلك حتى تاريخ 19/12/2025َ.

وبيّن أن هذا النمو تحقق رغم تراجع متوسط سعر برميل النفط بمقدار 11.69 دولارًا مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تحسن مستويات الإنتاج وارتفاع كفاءة الأداء داخل القطاعِ.

وأشار إلى أن الأرقام المتداولة بشأن إيرادات شهر ديسمبر تمثل مؤشرات أولية، نظرًا لعدم اكتمال الشهر المالي، على أن تُعلن البيانات النهائية لاحقًا وفق الآليات المعتمدةِ.

وجدد التأكيد على التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتوريد جميع الإيرادات إلى الخزانة العامة وفق الضوابط القانونية الساريةِ.

وناقش الجانبان خطة رفع معدلات الإنتاج النفطي، مع توقع زيادة تدريجية في الإنتاج بداية من الربع الثاني من العام المقبل، ضمن جهود دعم استقرار الإمدادات وتعزيز أداء الاقتصاد الوطنيَ.

كما تناول اللقاء أهمية تطوير حقول الغاز، بما يسهم في تقليص الاعتماد على حصص الشركاء الأجانب، وتوفير كميات كافية لتشغيل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي، بما يقلل الاعتماد على الوقود السائل ويحقق وفورات مالية ملموسة للخزانة العامةِ.

وشملت المباحثات آليات تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، بما يضمن انتظام التزويد وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاكِ.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإفصاح المنتظم عن البيانات أمام الرأي العام، لتعزيز الثقة في إدارة قطاع النفط، مع التأكيد على استمرار التحويل التلقائي للإيرادات إلى حساب الخزانة العامة وفق الأطر القانونية المعتمدةِ.