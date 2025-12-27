الدبيبة يشدد على تطوير القدرات العسكرية والأمنية بالتعاون مع تركيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم بالعاصمة طرابلس، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، الفريق أول سلجوق أوغلو، الذي وصل لتقديم واجب العزاء في المشير محمد الحداد ورفاقه.

وخلال اللقاء، نقل رئيس الأركان التركي تعازي القيادة التركية، حكومةً وشعبًا، إلى ليبيا، معربًا عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الجلل، ومؤكدًا تقدير بلاده للدور الوطني الذي اضطلع به الفقيد في دعم مسار بناء المؤسسة العسكرية الليبية، وتعزيز أطر التعاون العسكري والأمني بين ليبيا وتركيا.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الوزراء هذه اللفتة، معتبرًا إياها تعبيرًا صادقًا عن عمق العلاقات الليبية–التركية، مشيرًا إلى أن المشير محمد الحداد كان من أبرز الداعمين لتطوير التعاون المؤسسي بين البلدين، انطلاقًا من رؤية قائمة على الشراكة وبناء القدرات واحترام سيادة الدولة الليبية.

وأكد الدبيبة استمرار التعاون بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بدعم بناء المؤسسات وتطوير القدرات العسكرية والأمنية، بما يخدم استقرار ليبيا ويعزز أمنها، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن التحقيقات في ملابسات الحادث الأليم مستمرة بكل جدية ومسؤولية، مؤكدًا متابعتها بالتعاون مع الجانب التركي إلى حين استكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية وكشف الحقيقة كاملة، إحقاقًا للحق واحترامًا لدماء الشهداء وصونًا لثقة الليبيين.

وحضر اللقاء وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، ووكيل وزارة الدفاع اللواء عبدالسلام زوبي، ورئيس الأركان العامة المكلف الفريق صلاح الدين النمروش، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين ليبيا وتركيا، والتنسيق المستمر بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الاستقرار ويدعم مسار بناء الدولة الليبية.