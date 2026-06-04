الدبيبة يشدد على «توطين علاج» أمراض القلب داخل البلاد

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة زيارة ميدانية إلى مركز القلب تاجوراء، رفقة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ووزير الصحة محمد الغوج، ووزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية داخل المركز، وذلك وفق ما أفادت به وزارة الصحة الليبية.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة قسم جراحة القلب، حيث تابع سير عملية زراعة صمام قلب، كما اطلع على إجراء عمليتي قسطرة تشخيصية وعلاجية، في إطار متابعة مباشرة لمستوى الأداء الطبي ومدى جاهزية الأقسام التخصصية داخل المركز، إضافة إلى تقييم جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وشملت الجولة زيارة غرف العمليات والعناية الفائقة وعدد من الأقسام والمرافق الطبية، حيث اطلع على الإمكانات الفنية والتجهيزات المتوفرة وآليات العمل داخل المركز، إلى جانب متابعة الاحتياجات التشغيلية والفنية اللازمة لدعم الخدمات التخصصية وتطويرها.

كما زار رئيس مجلس الوزراء عددا من المرضى والنزلاء داخل المركز، واستمع إلى أوضاعهم الصحية ومستوى الرعاية المقدمة لهم، مؤكدا حرص الحكومة على دعم المؤسسات الصحية المتخصصة وتوفير أفضل مستويات الرعاية الطبية داخل البلاد.

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا مع إدارة المركز، حيث قدم مدير المركز عرضا تفصيليا حول سير العمل والخدمات الطبية المقدمة، موضحا أن المركز يضم 10 أقسام تخصصية تقدم خدماتها لمرضى من مختلف أنحاء البلاد، وأن عدد حالات الدخول إلى أقسام الإيواء خلال الربع الأول من عام 2026 بلغ 1041 حالة، بما يعكس حجم النشاط الطبي داخل المركز.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية تعزيز قدرات المراكز التخصصية وتوفير احتياجاتها التشغيلية والفنية، مع مواصلة دعم قطاع الصحة وتطوير الخدمات العلاجية الدقيقة، بما يسهم في توطين العلاج داخل البلاد وتقليل الحاجة إلى العلاج في الخارج، ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.