«الدبيبة» يشدد على ضمان سير العدالة داخل المؤسسات العسكرية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا مع المدعي العام العسكري “عبدالرحمن الروياتي” ورئيس الهيئة العامة للقضاء العسكري “عبدالسلام بن غربية” ؛ لمتابعة سير عمل الادعاء العسكري والمحاكم العسكرية.

وتم خلال الاجتماع “التركيز على تعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية، وضمان سير العدالة داخل المؤسسات العسكرية”.

وشدد الدبيبة، على “أهمية الالتزام بالمعايير القانونية في جميع مراحل التقاضي والإجراءات المتعلقة بالقضايا العسكرية”، مؤكداً “ضرورة الحفاظ على النزاهة والشفافية في جميع العمليات”.

كما ناقش اللقاء “سبل تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والعمل على تطوير البنية التحتية للمحاكم العسكرية لضمان تحقيق العدالة”.