«الدبيبة» يشدّد على ضرورة البدء الفعلي لعمل صناديق الإعمار في ليبيا

شدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة البدء الفعلي لعمل صناديق الإعمار في ليبيا، للمساهمة في الحلول العاجلة لعدد من الإشكاليات.

وأشار الدبيبة إلى الدور الرئيسي للصناديق للمساهمة في عودة الحياة والسكان إلى هذه المناطق المدمرة جراء الحروب المتعاقبة.

ومن جهته، أكّد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إلى ضرورة المشاركة الفاعلة لمصلحة التخطيط العمراني في مشاريع المخططات.

جاء ذلك خلال اجتماع مع مدراء صناديق إعمار، بنغازي، درنة، سرت، وجنوب طرابلس، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والمتحدث باسم الحكومة محمد حمودة.