«الدبيبة» يشرف على الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية

اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “على استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الشهادة الثانوية، وانطلاق امتحانات الشهادتين بالخارج”.

وخلال اجتماعه مع وكيل وزارة التربية والتعليم “محسن الكبير”، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، “وجه الدبيبة، بضرورة وضع آلية تربوية مناسبة لإعداد الأسئلة، ومراعاة الفروق الفردية للتلاميذ والطلاب، وإعداد بنك الأسئلة، ومشاركة الخبراء والمهتمين التربويين، وإقامة ورش عمل لمعدي الأسئلة، لضمان توفير ظروف جيدة”.

وشدد الدبيبة، “على ضرورة تلافي السلبيات التي حصلت في امتحانات التعليم الأساسي، وعدم تكرارها في امتحانات الشهادة الثانوية، والتنسيق مع مكتب النائب العام بشأن الخارجين عن القانون والمساهمين في الغش من اللجان الإدارية والتربوية، وعدم السماح لهم بالمشاركة في هذه المهام التربوية الهامة”.

وتقدم الدبيبة، “بالشكر والتقدير للأسر الإدارية والتربوية، في كل المؤسسات التعليمية على مستوى البلاد، لجهودهم المبذولة لاستكمال العام الدراسي في ظروف جيدة”.

من جهته، قدم الكبير، “موقفا حول امتحانات التعليم الأساسي بعد استكمالها، وأهم الملاحظات المسجلة بشأنها، إلى جانب استعدادات الوزارة لامتحانات الشهادتين بالخارج التي انطلقت صباح أمس، وخطة العمل المعدة من اللجنة العليا لإجراء امتحانات إتمام المرحلة الثانوية”.

وطمأن الكبير، “باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتربوية التي تضمن سير الامتحانات بالشكل الجيد، سواء على مستوى الأسئلة، أو اختيار اللجان الامتحانية والإمكانيات المطلوبة بالبلديات”.