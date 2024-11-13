«الدبيبة» يشكر المعنيين بنجاح تنظيم المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الشكر إلى رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وكافة العاملين بالهيئة على نجاح تنظيم المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي الذي أقيم في معرض طرابلس الدولي.

وتوجه الدبيبة لهم بالشكر وحثهم على بذل المزيد من العمل والجهد في كافة المهام المناطة بالهيئة العامة للمعارض.

وجاء في نص كلمة الشكر، “رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض تحية طيبة.. أتقدم لكم وكافة العاملين معكم بجزيل الشكر لجهودكم المبذولة لإنجاح الدورة (30) للمنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي والمعرض والفعاليات المصاحبة ، والتي عقدت على أرض معرض طرابلس الدولي في الفترة 29 – 2024/10/30م” .