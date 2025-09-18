«الدبيبة» يشكّل لجنتين لتنفيذ الاتفاق الأمني في طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارين حكوميين يهدفان إلى تنفيذ بنود الاتفاق الأمني في طرابلس، بما يعزز سيادة القانون والفصل بين المهام المدنية والعسكرية.

وتضمن القراران تشكيل لجنتين رئيسيتين في العاصمة:

لجنة فصل مطار معيتيقة المدني عن القاعدة العسكرية:

المهمة: تحديد الحدود الإدارية بين المطار المدني والقاعدة العسكرية لضمان استقلالية العمليات المدنية والعسكرية ومنع أي تداخل.

تحديد الحدود الإدارية بين المطار المدني والقاعدة العسكرية لضمان استقلالية العمليات المدنية والعسكرية ومنع أي تداخل. المدة: أسبوع واحد من تاريخ القرار.

أسبوع واحد من تاريخ القرار. الرئاسة والعضوية: برئاسة وكيل وزارة المواصلات، وبمشاركة مندوبين عن القوات الجوية، وجهاز الردع، ومصلحة الأملاك العامة.

برئاسة وكيل وزارة المواصلات، وبمشاركة مندوبين عن القوات الجوية، وجهاز الردع، ومصلحة الأملاك العامة. المخرجات: رفع النتائج مباشرة إلى رئيس الوزراء لاعتمادها.

لجنة استلام السجون ومؤسسة الإصلاح والتأهيل:

المهمة: استلام السجون في منطقتي قاعدة معيتيقة وعين زارة، وحصر النزلاء وتصنيفهم حسب القضايا المسجلة، وتسليمهم رسمياً إلى وزارة العدل.

استلام السجون في منطقتي قاعدة معيتيقة وعين زارة، وحصر النزلاء وتصنيفهم حسب القضايا المسجلة، وتسليمهم رسمياً إلى وزارة العدل. الرئاسة والعضوية: برئاسة محمود اليسير، وبمشاركة مندوبين عن وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية.

برئاسة محمود اليسير، وبمشاركة مندوبين عن وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية. التعاون: متابعة تنفيذ القانون بحق المطلوبين من قبل النيابة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لضمان تنفيذ الاتفاق الأمني في طرابلس، وتعزيز الانضباط في المؤسسات الحيوية وضمان عملها وفق الأطر القانونية.