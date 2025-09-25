الدبيبة يشهد أداء القسم لـ«عمداء وأعضاء المجالس البلدية» المنتخبين حديثاً

أدى عمداء وأعضاء مجالس البلديات المنتخبون حديثاً القسم القانوني أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تأكيداً على التزامهم بالقوانين واللوائح الرسمية، واستعدادهم لمباشرة مهامهم لخدمة المواطنين وتعزيز أداء البلديات في مختلف المناطق.

