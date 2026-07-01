الدبيبة يشهد احتفالية لتطوير «الدبلوماسية الليبية» واستعراض مسارها المؤسسي

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة احتفالية نظمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، بمناسبة إنجاز عدد من الأعمال المؤسسية، وذلك تحت عنوان “الدبلوماسية الليبية تاريخ موثق.. ومؤسسة متجددة ورؤية للمستقبل”.

وجاءت الاحتفالية في إطار استعراض مسار التطوير المؤسسي داخل الوزارة، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة العمل الدبلوماسي، وتطوير الأداء الإداري والتنظيمي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والتحولات في بيئة العمل الخارجي.

كما تناولت الفعالية أبرز المحطات المرتبطة بتاريخ الدبلوماسية الليبية، إلى جانب المبادرات والبرامج التي تستهدف تحديث المؤسسة الدبلوماسية، وتوسيع دورها في دعم علاقات ليبيا الخارجية وخدمة مصالحها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت الفعالية، من خلال عنوانها “الدبلوماسية الليبية تاريخ موثق.. ومؤسسة متجددة ورؤية للمستقبل”، على الجمع بين توثيق الإرث الدبلوماسي الليبي وتعزيز مسارات التطوير المؤسسي، إلى جانب رسم رؤية مستقبلية تهدف إلى رفع كفاءة العمل الدبلوماسي وتحديث أدواته.