الدبيبة يشهد استلام تقرير المراجع الخارجي لـ«المحفظة الاستثمارية طويلة الأمد»

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، حفل استلام تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية المجمعة للمحفظة الاستثمارية طويلة الأمد، في خطوة تعكس التزام حكومة الوحدة الوطنية بالشفافية وتعزيز الرقابة المالية على الأصول السيادية.

وجاء الحدث ضمن جهود الحكومة لتطوير أداء المؤسسات الاقتصادية، وضمان الإفصاح المالي السليم عن استثمارات الدولة في الخارج، بما يعزز الثقة ويؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة المالية.

رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، يشهد حفل استلام تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية المجمعة للمحفظة الاستثمارية طويلة الأمد. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏Abdulhamid Aldabaiba- عبدالحميد الدبيبة‏ في الاثنين، ٢٨ يوليو ٢٠٢٥