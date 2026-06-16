الدبيبة يشهد افتتاح أكبر معرض لـ«التكنولوجيا المالية» في ليبيا

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة افتتاح فعاليات معرض ليبيا الدولي للدفع الإلكتروني والتحول الرقمي “إيبيكس” 2026، في إطار دعم الحكومة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز مسار التحول الرقمي داخل البلاد.

وجاءت مشاركة رئيس الوزراء خلال انطلاق المعرض الذي يجمع عددًا من الشركات المحلية والدولية العاملة في مجالات الدفع الإلكتروني والحلول الرقمية، مع تركيز على عرض أحدث التقنيات المتعلقة بالأنظمة المالية الذكية والخدمات الرقمية.

ويعد معرض “إيبيكس” منصة متخصصة لعرض التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع استخدام حلول الدفع الإلكتروني في المعاملات اليومية.

وتأتي هذه الفعاليات في سياق توجهات رسمية نحو دعم التحول الرقمي في ليبيا، وتوسيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في القطاعات المصرفية والخدمية، بما يرفع كفاءة الأداء ويواكب التطورات العالمية في الاقتصاد الرقمي.

وأفاد مصدر رسمي تابع لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية بأن مشاركة رئيس الوزراء في افتتاح المعرض تعكس اهتمام الحكومة بملف التحول الرقمي، ودعم الابتكار في قطاع الخدمات المالية والتقنية.

هذا ويشهد قطاع الدفع الإلكتروني في ليبيا خلال السنوات الأخيرة توسعًا تدريجيًا مع دخول مزيد من الشركات المحلية والدولية إلى السوق، في ظل توجه حكومي لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية، بما يواكب التحولات العالمية في هذا المجال.