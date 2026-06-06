الدبيبة يشهد افتتاح فعاليات اليوم الوطني لـ«حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة فعاليات افتتاح اليوم الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار اهتمام الحكومة بملف تمكين هذه الفئة وتعزيز حقوقها داخل المجتمع الليبي.

وتأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات وطنية تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم في مختلف المجالات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، بما يضمن تحسين جودة حياتهم وتوسيع فرص مشاركتهم الفاعلة.

وأكدت الفعالية أهمية دعم السياسات والبرامج التي تعزز المساواة وتكافؤ الفرص، وتعمل على إزالة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في دمجهم الكامل في المجتمع.

وتسعى الجهات المعنية من خلال هذه المناسبة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم الجهود الرامية إلى توفير بيئة أكثر شمولاً واستدامة لهم في مختلف القطاعات.