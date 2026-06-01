الدبيبة يشهد انطلاق فعاليات «اليوم الوطني للتقنية» في طرابلس

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة انطلاق فعاليات اليوم الوطني للتقنية، التي أقيمت في فندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس، بمشاركة عدد من المسؤولين والمهتمين بقطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وجاءت هذه الفعاليات في إطار جهود حكومية تهدف إلى دعم قطاع التقنية في ليبيا، وتعزيز مسارات التحول الرقمي في مؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية، إلى جانب تشجيع المبادرات الشبابية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

وافتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة الحدث بحضور رسمي، حيث تم استعراض عدد من المشاريع والمبادرات التقنية التي تستهدف تطوير البنية الرقمية في البلاد وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الفعاليات عروضًا ومداخلات تناولت مستقبل التحول الرقمي في ليبيا، وأهمية إدخال الحلول التقنية في الإدارة الحكومية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في دعم الابتكار وريادة الأعمال في المجال التكنولوجي.

كما ناقش المشاركون تحديات تطوير البنية التحتية الرقمية، وسبل تعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

ويأتي تنظيم اليوم الوطني للتقنية في وقت تعمل فيه الحكومة الليبية على تنفيذ خطط تهدف إلى رقمنة الخدمات العامة، وتحديث أنظمة العمل داخل المؤسسات الحكومية، ضمن مسار أوسع لإعادة بناء البنية التحتية الرقمية في البلاد.

يشهد قطاع التقنية في ليبيا اهتمامًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل محاولات حكومية لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، بعد سنوات من التحديات التي أثرت على البنية التحتية في مختلف القطاعات.

وتسعى الدولة إلى توسيع استخدام الحلول الرقمية في الإدارة العامة، بما يشمل الخدمات الحكومية والتعليم والصحة والاتصالات، في إطار خطط تهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.

عرفت ليبيا خلال العقد الماضي تفاوتًا في مستوى تطور البنية التحتية التقنية، نتيجة الظروف السياسية والأمنية، ما انعكس على بطء تنفيذ مشاريع التحول الرقمي.

ومع استقرار نسبي في بعض المراحل، بدأت عدة مبادرات حكومية وشراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى إعادة بناء منظومة تقنية حديثة تدعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر استدامة.