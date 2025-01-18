«الدبيبة» يشهد انطلاق فعاليات قمة «ليبيا للطاقة والاقتصاد» في طرابلس

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، انطلاق فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، والمقامة بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس.

وفي كلمته خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025 قال الدبيبة: “قدمنا التزاما قويا بدعم قطاع الطاقة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وعملنا على إعادة تشغيل الحقول النفطية حيث تم تشغيل 10 حقول لتعزيز الإنتاج”.

وأضاف، “وجهنا وزارة النفط والغاز لإطلاق جولات جديدة تهدف إلى زيادة الاحتياطي وزيادة القدرة الإنتاجية، وحققنا معدلات إنتاج مرتفعة، حيث بلغ إنتاج النفط الخام 1,413,372 برميلاً يوميًا”.

وتابع الدبيبة، “أطلقنا مبادرة “خضار ليبيا” لزراعة 100 مليون شجرة، دعما للبيئة والطاقات المتجددة، وسعينا لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير الغاز الطبيعي للتصدير، لتعزيز دور ليبيا كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة”.

وختم الدبيبة كلمته بالقول: “نؤكد على أهمية التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار”.

وعلى هامش القمة، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سلسلة لقاءات مع قادة المنظمات النفطية، بحضور وزير النفط والغاز المكلف خليفة الصادق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان.

وشملت اللقاءات نائب رئيس توتال للطاقة، ووفد شركة بريتش بتروليوم (BP) برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التنقيب والإنتاج، إلى جانب المديرين التنفيذيين لشركتي ريبسول الإسبانية وOMV النمساوية.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة تعزيز التعاون في مشاريع الاستكشاف والتطوير، وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة الليبي.

بدوره أكد رئيس الوزراء، خلال اللقاءات على أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية لدعم النمو الاقتصادي في ليبيا.

يذكر أن قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025، تشهد مشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء في مجال الطاقة والاقتصاد.

#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يشهد انطلاق فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، والمقامة بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة #طرابلس. #حكومتنا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ١٨ يناير ٢٠٢٥



