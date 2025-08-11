الدبيبة يشهد تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية في طرابلس

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، اليوم، مراسم تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديميات العسكرية والمعهد العسكري الفني، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بمقر الكلية العسكرية في طرابلس.

وتأتي هذه المناسبة في إطار دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها من خلال رفدها بكفاءات مدربة ومؤهلة، تُمثل نواة حقيقية لبناء جيش وطني محترف.

وأكد الدبيبة، في كلمة بالمناسبة، أهمية الاستثمار في العنصر البشري العسكري، مشيرًا إلى أن تخريج دفعات جديدة يعكس التزام الدولة بدعم مسار التدريب والتأهيل من أجل حماية السيادة الوطنية واستقرار البلاد.

الحفل شهد حضور عدد من القيادات العسكرية، والمسؤولين الحكوميين، وأهالي الخريجين، وسط أجواء احتفالية وطنية.