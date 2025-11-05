الدبيبة يشهد حفل تخريج دفعات جديدة من منتسبي وزارة الداخلية

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، حفل تخريج دفعات جديدة من منتسبي وزارة الداخلية، بمقر الإدارة العامة للدعم المركزي، والتي تشمل الدفعات “37” من كلية ضباط الشرطة، و”9″ من المعهد العالي للضباط، و”3″ من مركز تدريب الشرطة النسائية.

وكان وزير الداخلية المكلف، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، قام بمراجعة الاستعدادات الخاصة بتخريج الدفعة (37) من كلية ضباط الشرطة، والدفعة التاسعة من المعهد العالي للضباط، والدفعة الثانية من مركز تدريب الشرطة النسائية التابع للإدارة العامة للتدريب.