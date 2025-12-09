الدبيبة يشارك بفعاليات «اليوم العالمي لمكافحة الفساد» في طرابلس

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم، فعاليات إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، التي أُقيمت في قاعة مؤتمرات “برج الحياة” بالعاصمة طرابلس، ويأتي هذا الحدث في إطار تعزيز الوعي حول أهمية التصدي للفساد وأثره السلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

ويعكس الاحتفال التزام الحكومة بالجهود الدولية المبذولة لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية. وتخلل الفعالية سلسلة من الكلمات التي ألقيت من قبل مسؤولين محليين ودوليين، تناولت سُبل مكافحة الفساد وضرورة تعزيز سيادة القانون والحوكمة الرشيدة في ليبيا.

وتأتي هذه المناسبة في وقت تشهد فيه البلاد تحديات كبيرة في مجالات مكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. وفي هذا السياق، أعرب رئيس الحكومة عن دعم الحكومة المستمر للجهود الرامية إلى تعزيز سياسات الشفافية والعدالة، مشدداً على ضرورة محاربة الفساد بجميع أشكاله.