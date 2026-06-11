الدبيبة يشهد فعاليات «اليوم الوطني للجامعات» في طرابلس

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة فعاليات اليوم الوطني للجامعات الليبية، الذي أُقيم في جامعة طرابلس، بمشاركة عدد من الأكاديميين والمسؤولين وممثلي مؤسسات التعليم العالي في البلاد.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الاحتفاء بدور الجامعات الليبية في تطوير العملية التعليمية وتعزيز البحث العلمي، إلى جانب إبراز مساهمتها في دعم خطط التنمية وبناء الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات.

وحضر رئيس الوزراء جانباً من الفعاليات التي تناولت أهمية التعليم العالي في ليبيا، وضرورة دعم المؤسسات الأكاديمية وتطوير برامجها بما يواكب احتياجات سوق العمل والتحولات العلمية والتكنولوجية.

كما شددت الكلمات والمداخلات خلال الاحتفال على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات الليبية وتبادل الخبرات الأكاديمية، بما يسهم في رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته، إضافة إلى دعم الابتكار والبحث العلمي.

ويأتي هذا الحدث ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تسليط الضوء على قطاع التعليم العالي بوصفه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في ليبيا.

ويمثل اليوم الوطني للجامعات الليبية مناسبة سنوية تهدف إلى إبراز دور المؤسسات الأكاديمية في بناء الدولة، وتعزيز مكانة التعليم العالي كأحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.