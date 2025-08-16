الدبيبة: انطلاق انتخابات 26 بلدية خطوة مهمة لبناء الدولة الديمقراطية

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بانطلاق الانتخابات البلدية للمجموعة الثانية، التي تجري اليوم في 26 بلدية بمختلف أنحاء البلاد، معتبرًا إياها خطوة مهمة في مسار بناء الدولة الديمقراطية المنشودة.

وأكد الدبيبة، أن هذه الانتخابات تجسد حجم الوعي المتزايد لدى المواطن الليبي، وقدرته على تقرير مصيره واختيار الشكل الأمثل لإدارة شؤونه المحلية، مشددًا على أن العرقلة المتعمدة للعملية الانتخابية ومنعها في بعض البلديات ضمن هذه المجموعة يمثل سلوكًا مرفوضًا.

وأضاف أن منع المواطنين من الوصول إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم المحليين يعد مؤشرًا خطيرًا، ويضع الجهات المعرقلة أمام اختبار حقيقي فيما يخص الالتزام بالاستحقاقات الوطنية القادمة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وجدد رئيس الحكومة تأكيده على أن الانتخابات المباشرة تظل الرؤية الراسخة والخيار الوحيد الذي تدعمه الحكومة، باعتبارها السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام السياسي وطي صفحات المراحل الانتقالية التي أثقلت كاهل الوطن والمواطنين.