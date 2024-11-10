«الدبيبة» يصدر قراراً بإنشاء برنامج وطني لمرضى «ضمور العضلات»

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القرار رقم (470) لسنة 2024، الذي يهدف إلى إنشاء “برنامج وطني لمرضى ضمور العضلات”، ويتضمن هذا البرنامج تطوير منظومة موحدة لحصر المرضى وتوزيع العقاقير اللازمة لعلاج المستحقين وفقًا لأولويات القطاع الصحي”.

وينص القرار، “على تشكيل لجنة برئاسة “أحمد شليبك”، وعضوية عدد من المختصين من جهات حكومية متعددة، منها وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، حيث ستتولى اللجنة إعداد البرنامج الوطني ووضع آليات لتحديث المعلومات ومتابعة الحالات، لضمان تلبية الاحتياجات الصحية وتوفير الأدوية بشكل مستدام”.

وأشار إلى “أنه على استعداد بدعم البرنامج باصدار القرارات اللازمة حسب متطلبات اللجنة؛ لضمان نجاح البرنامج في تعزيز القدرة على التخطيط الطبي بدقة، وكل ما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي والتوزيع العادل للعقاقير في جميع أنحاء البلاد”.