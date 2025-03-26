مع اقتراب «عيد الفطر».. «الدبيبة» يصدر قراراً بمنح عطلة مدّة أسبوع

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً يقضي “بمنح أسبوع عطلةً رسمية، ابتداء من الأحد الـ30 من مارس 2025 حتى الجمعة الـ4 من أبريل 2025”.

ونص القرار، رقم 132 لعام 2025، أن “تشمل هذه العطلة الأيام الثلاثة الأولى من عيد الفطر المبارك، وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012، على أن تخصم باقي الأيام من رصيد الإجازات السنوية للموظفين”.

ووفق القرار “يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية العاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذه الأيام، طبقا لأحكام التشريعات النافذة”.