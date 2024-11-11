«الدبيبة» يصدر قراراً لدعم الحملة الوطنية للتطعيمات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، القرار رقم 550 لسنة 2024، الذي ينص على تعديل ساعات الدوام الرسمي في جميع المرافق العامة ليوم الخميس الموافق 14 من الشهر الجاري، ليكون حتى الساعة 11:30 صباحًا، باستثناء المرافق الصحية، وذلك في إطار دعم وإنجاح الحملة الوطنية للتطعيمات.

كما تضمن القرار التزام جميع المرافق الصحية المكلفة بالمشاركة في الحملة بالعمل خلال يومي الجمعة والسبت القادمين لضمان سير الحملة بفعالية.

وكان أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، زيارة إلى المركز الصحي وسعاية بديري ببلدية طرابلس المركز، للاطمئنان على سير الحملة الوطنية للتطعيمات لعام 2024، والتي تهدف إلى الوقاية من أمراض شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية.