الدبيبة يصدر قرارا بمنح إجازة رسمية بمناسبة عيد الاضحى

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارا بمنح إجازة رسمية، اعتبارا من يوم 15 إلى يوم 18 من الشهر الجاري بمناسبة، عيد الأضحى المبارك.

ومنحت الإجازة لجميع المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل عن تلك الأيام.

كما منح القرار، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 19 و20 من الشهر الجاري، إجازة عمل في جميع الجهات العامة تخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظف.