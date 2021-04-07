«الدبيبة» يصل الكويت في أول محطات جولته الخليجية

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى دولة الكويت، في أول محطات جولته الخليجية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، بأن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ خالد الحمد الصباح، استقبل الدبيبة في قصر بيان في العاصمة الكويتية، بحضور كبار المسؤولين الكويتيين بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بالإضافة إلى محافظ العاصمة وكبار قادة الجيش والشرطة.

هذا وأفاد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أمس الثلاثاء، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سيقوم بجولة لعدد من دول الخليج العربي.

وأوضح حمودة أن هذه الزيارة تأتي في إطار مساعي رئيس الحكومة لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي وتعزيز العلاقة بين كافة الدول الخليجية على أساس الاحترام المتبادل، وفق قوله.