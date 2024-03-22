«الدبيبة» يطالب بالتركيز على مشروعات الصرف الصحي وإنجازها بمهنية عالية

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، زيارة تفقدية لجهاز الإسكان والمرافق.

وأكد الدبيبة، خلال اجتماعه مع الإدارات الفنية بالجهاز، ضرورة التركيز على البرنامج الوطني للمياه والصرف الصحي وإعطائه الأولوية في خطة الجهاز، مشددا على ضرورة وضع جدولة زمنية للمشروعات.

وشدد على ضرورة التوزيع الجغرافي العادل لمشروعات الصرف الصحي وتنفيذ مشروعات الإمداد المائي، مشيرا إلى أن جميع المناطق الليبية تعاني مشاكل عديدة في هذه الخدمات، مطالبا بالمتابعة الجادة لتنفيذ الطريق الدائري الثالث وفق الجدول الزمني المعتمد باعتباره من أهم المشاريع الاستراتيجية للجهاز.

وطالب الدبيبة في نهاية الإجتماع، بضرورة التركيز على مشروعات الصرف الصحي الرئيسية وإنجازها بمهنية عالية.

من جهته، قدم مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، موقفا حول المرحلة الأولى من مشروعات الصرف الصحي ضمن الخطة الوطنية التي ستنطلق بمشروعي محطتي الصرف الصحي بالهضبة والكويفية، وتنفيذ خط وادي المجينين، باعتبارها من المشاريع التي ستنطلق خلال العام الجاري.

وأكد عجاج، أن الجدول الزمني لتنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث يسير بشكل جيد، وأن الشركات تعمل بوتيرة عالية.

هذا وحضر الاجتماع، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي رفيق أبولسين، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ومديرو الإدارات والمكاتب بالجهاز.