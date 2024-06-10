الدبيبة يطالب بقوانين انتخابية عادلة وينتقد أعضاء مجلس النواب والدولة

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، المؤسسات المعنية والجهات السياسية بالعمل لصياغة قوانين انتخاب عادلة، معتبرا أن بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة، لم يتفقوا إلا على ما فيه التمديد لأنفسهم.

وخلال تراسه جلسة مجلس الوزارء اليوم، نصح الدبيبة أعضاء المجلسين، أن يدافعوا عن حصانتهم وزملائهم المفقودين دون ظهور أي نتائج للتحقيقات عن مصيرهم، وأن يركزوا على إقرار القوانين الانتخابية، التي تعد مهمتهم الوحيدة والمطلوبة.

وأعلن الدبيبة أن إنتاج ليبيا من النفط بلغ مليون وخمسمائة ألف برميل يوميا، وتعمل الحكومة على يصل إلى 2 مليون برميل..

وقال الدبيبة إن الحكومة، منحت 500 مقعد حج لمتضرري كارثة درنة، كما تم إدخال 44 مدرسة للخدمة منذ بداية العام، في حين يتواصل شق الطرق في الغرب والشرق والجنوب ونقترب من الوصول إلى شبكة كهربائية مستقرة، وتلتزم الحكومة بصرف منحة الزوجة و الأولاد.