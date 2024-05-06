الدبيبة يطلع على الإجراءات المتخذة استعدادا لافتتاح معبر «رأس إجدير»

اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس الأحد، على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية، لإعادة افتتاح معبر رأس إجدير، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.

وقدم الطرابلسي، موقفا حول الخطوات المتخذة من وزارة الداخلية في إعداد الخطة اللازمة لتأمين المعبر وتشغيله، وفق الإجراءات الأمنية اللازمة، مشيرا إلى الأعمال الجاري تنفيذها من قبل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بشأن تطوير المداخل الرئيسية وتجهيز المنفذ بكافة احتياجاته وتركيب وتشغيل خمس ماسحات كبيرة.

وقدم الطرابلسي عرضا لنتائج اجتماعه مع وزير الداخلية التونسي، بشأن تنظيم العمل بين السلطات في البلدين، من أجل تسهيل حركة العبور للمواطنين.

وشدد الدبيبة على ضرورة تجهيز المعبر وتطويره بالشكل الذي يساهم في راحة المسافرين وتوفير الظروف المناسبة لهم، والتنسيق الإيجابي مع وزارة الداخلية التونسية في كافة الترتيبات اللازمة لافتتاحه.