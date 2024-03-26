الدبيبة يطلع على تحضيرات إطلاق منصة دولتي للخدمات الالكترونية

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس الاثنين، بجولة تفقدية اطلع خلالها على التجهيزات الأخيرة لمنصة دولتي للخدمات الإلكترونية، المزمع انطلاقها مطلع شهر مايو المقبل، بإطلاق خدمة استخراج الإفادات الإلكترونية.

وقدم وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، عرضا عن الفكرة الأساسية للمنصة، ومراحل تنفيذ المشروع، والأنظمة التي تم تنفيذها.

كما قدم مدير مشروع تنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية عن الشركة القابضة للاتصالات عمر بوطلاق، تجربة عن استخراج الوثائق إلكترونيا.

وتهدف منصة دولتي إلى تقديم المستندات إلكترونيا، لتسهيل المعاملات الحكومية للمواطنين، ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي، بمساهمة من الشركة القابضة للاتصالات لتنفيذ هذا المشروع.

وستفتتح مراكز دولتي في جميع المدن الليبية عبر مواقع شركة بريد ليبيا المنتشرة في كافة أنحاء البلاد.

شارك في الجولة رئيس اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية ، ووزيري المالية خالد المبروك، والتربية والتعليم موسى المقريف، ورئيس مصلحة الجوازات اللواء يوسف مراد، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية المكلف اللواء بشير عون، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عبدالباسط الباعور، والمستشار القانوني مصطفى المانع، والناطق الرسمي لمجلس الوزراء محمد حمودة.