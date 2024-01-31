«الدبيبة» يطلع على تحضيرات هيئة الحج لموسم حج 1445 هـ

اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، على استعدادات الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة للموسم الحالي، وناقش مع لجنة إدارة الهيئة التحضيرات الجارية و سبل تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين بأداء هذه الفريضة.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، فقد قدم رئيس هيئة الحج علي البشير، شرحا للخطوات المتخذة بشأن استكمال الإجراءات التعاقدية بالمملكة العربية السعودية، من إسكان ومشاعر ونقل بين المدن، إلى جانب التعاقد مع شركة الخطوط الأفريقية لنقل الحجاج من مطارات معيتيقة وسبها ومصراتة والأبرق وبنينا وطبرق.

وأوضح البشير أن الهيئة أخذت بعين الاعتبار معالجة كل الملاحظات التي حدثت مع الحجاج العام الماضي في جانب المشاعر، وأن التنسيق مستمر مع وزارة شؤون الحج السعودية والقنصلية الليبية، للرفع من مستوى الاستعدادات في كافة الجوانب.

من جانبه، أكد الدبيبة ضرورة اختيار اللجان الفنية والصحية والأمنية ولجنة المشاعر بشكل متميز، لضمان تقديم كافة الخدمات المناسبة للحجاج الليبيين بشكل جيد، وأن تكون في مستوى المسؤولية تجاههم، مشددا على ضرورة استمرار عمل الهيئة وأداء مهامها المناطة بها حرصا على راحة الحجاج.

ووجه الدبيبة بضرورة استكمال إجراءات اختيار الحجيج من عائلات المفقودين في الفيضانات والسيول التي اجتاحت بلدية درنة والبلديات المجاورة، وفق الحصة المعتمدة لهم.

وبهذا الخصوص أكد البشير أن الهيئة ستستكمل قرعة الحجاج السابقة وأسر الشهداء، وبقية الحصة ستكون لذوي العائلات التي فقدت في درنة والبلديات المجاورة لها خلال هذا العام.