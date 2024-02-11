الدبيبة يطلع على واقع الخدمات والمشاكل التي تواجه بلديات الساحل الغربي

اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد_الدبيبة، صباح اليوم الأحد، خلال لقائه عمداء بلديات الساحل الغربي اليوم، على المشاكل التي تواجههم، خاصة في القطاع الصحي والتعليمي، وتحديات الوضع الأمني ودعم مديريات الأمن لأداء دورها في استقرار البلديات والقضاء على الجريمة والتهريب.

وأكد عمداء البلديات خلال اللقاء رفضهم الإجراءات المتخذة بشأن إنشاء أجسام غير شرعية من جهات غير قانونية بهدف إثارة الفتن وزعزعة الأمن.

ووجه الدبيبة خلال الاجتماع الوزارات والأجهزة التنفيذية، بضرورة وضع جدول زمني للمشروعات الجاري تنفيذها ببلديات الساحل الغربي، والتركيز على المشروعات الخدمية، والتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع في جهودهما لمحاربة التهريب والجريمة والتواصل المستمر بين كافة مؤسسات الدولة لمعالجة المختنقات التي تواجه البلديات.

حضر اللقاء وزراء الحكم المحلي والتربية والتعليم والداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، وعمداء بلديات الزاوية المركز و الزاوية الجنوب و الزاوية الغرب وصرمان و المنشية و رقدالين و زوارة و الجديدة و صبراتة و العجيلات و الجميل.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.