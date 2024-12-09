«الدبيبة» يطلق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي»

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي، خلال فعالية نظمتها وزارة التخطيط.

وفي كلمته، أكد الدبيبة، “على أن الأمن المائي يمثل أساس التنمية المستدامة وضمان استقرار حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه الموارد المائية في ليبيا تتطلب معالجة فورية وشاملة، تشمل الحد من الاستخدام المفرط للمياه الجوفية، ومكافحة التلوث، وضمان التوزيع العادل للموارد المائية”.

كما أشار “إلى أهمية التكامل بين الأمن المائي والأمن الغذائي، مؤكدًا أن الأمن الاقتصادي يعتمد على الحفاظ على الموارد المائية وإدارتها بشكل مستدام، داعيا الجهات المعنية، إلى بدء تنفيذ الاستراتيجية فورا لتحقيق الأهداف المنشودة بحلول عام 2030”.

هذا “وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي محاور أساسية، من بينها تحسين الوصول إلى مصادر المياه، الحفاظ على جودتها، تقليل الفاقد المائي، وتعزيز الوعي بأهمية إدارة الموارد المائية بشكل مستدام”.

وشهدت الفعالية مشاركة من ممثلي المنظمات الدولية والجهات الوطني، إلى جانب حضور وزراء التخطيط المكلف، والموارد المائية، والإسكان والتعمير، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، وعدد من السفراء، والممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وممثلي المنظمات الدولية.

أطلق رئيس الوزراء، #عبدالحميد_الدبيبة، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي، خلال فعالية نظمتها وزارة… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الاثنين، ٩ ديسمبر ٢٠٢٤