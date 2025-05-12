الدبيبة يطلق خطة شاملة لتنمية «الجبل الغربي» ويؤسس صندوقاً لدعم المشاريع التنموية

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في بلديات الجبل الغربي، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق وإمدادات المياه والخدمات الصحية في المنطقة.

وخلال الاجتماع، شدد الدبيبة، على أهمية إعطاء أولوية عاجلة لصيانة الطرق الرئيسية وتنفيذ المشاريع المتوقفة، مؤكدًا أن تحسين البنية التحتية في الجبل الغربي يمثل أولوية في خطة الحكومة الحالية.

كما وجه بضرورة تطوير القطاع الصحي، مع التركيز على استكمال مشروعات الإنشاء والصيانة في المستشفيات بالبلديات لضمان رفع مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء وزارة الحكم المحلي بإعداد تصور شامل لإنشاء صندوق تنمية الجبل الغربي، بهدف توفير أداة تمويل فعالة لدعم مشاريع التنمية في المنطقة.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، منهم وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء راشد أبوغفة، ووكيل عام وزارة الصحة محمد الغوج، بالإضافة إلى رؤساء الأجهزة التنفيذية المعنية.