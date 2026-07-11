الدبيبة يطلق فعاليات موسم «صيف الشباب» لعام 2026

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم، فعاليات موسم صيف الشباب 2026، المقامة على كورنيش حي الأندلس في العاصمة طرابلس، وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وتأتي فعاليات موسم صيف الشباب ضمن الأنشطة الموجهة للشباب، والتي تهدف إلى توفير مساحات ترفيهية وثقافية ورياضية، وتعزيز مشاركة الشباب في الفعاليات المجتمعية خلال الموسم الصيفي.

وشهد الافتتاح حضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالأنشطة الشبابية، وسط مشاركة في الفعاليات المقامة على الواجهة البحرية بالعاصمة طرابلس.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن إقامة هذه الفعاليات تأتي في إطار دعم البرامج الشبابية وتعزيز حضور الشباب في الأنشطة العامة، بما يسهم في تنشيط الحياة الثقافية والاجتماعية.