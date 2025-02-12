«الدبيبة» يطلق مشروعين لمعالجة «مياه الصرف الصحي»

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مشروعي محطة معالجة الصرف الصحي الهضبة، وخط معالجة مياه وادي المجينين-البحر.

وأبرز ما جاء في كلمة الدبيبة، خلال مراسم إطلاق المشروعين: “سنطلق ونفتتح 43 مشروعا في فبراير الجاري موزعة على 28 مدينة في مجالات الصحة والبنية التحتية والشباب والتعليم”، وأضاف”باكورة المشاريع ستكون بافتتاح مشروع تطوير ميدان الشهداء و المتحف الوطني”، وتابع الدبيبة “سنفتتح مطار طرابلس الدولي العام الجاري ، ونستكمل مراحل من مشروع الطريق الدائري الثالث”.

وختم بالتأكيد أن “بناء الدولة وتحقيق التنمية هو السبيل لتكريم تضحيات الليبيين”.

رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يطلق مشروعي محطة معالجة الصرف الصحي الهضبة، وخط معالجة مياه وادي المجينين-البحر. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأربعاء، ١٢ فبراير ٢٠٢٥