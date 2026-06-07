الدبيبة يطلق مشروع تطوير «مستشفى العيون» ويؤكد تحسين الخدمات الطبية

افتتح رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة أقساماً جديدة ضمن مشروع صيانة وتطوير مستشفى العيون في العاصمة طرابلس، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة حكومية لتحديث البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية في ليبيا، بما يشمل صيانة المرافق القائمة وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية، إلى جانب توسعة الأقسام الحيوية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تخصص طب العيون.

وشملت الأعمال المنفذة في المشروع إعادة تأهيل عدد من الأقسام داخل المستشفى، وتطوير بيئة العمل الطبي، بما يساهم في تحسين سرعة الاستجابة وجودة التشخيص والعلاج، وفق ما أعلنته الجهات المشرفة على المشروع.

ويُعد مستشفى العيون في طرابلس أحد أبرز المراكز الطبية المتخصصة في البلاد، حيث يستقبل حالات من مختلف المناطق الليبية، ما يجعل تطويره جزءاً من الجهود الرامية إلى تخفيف الضغط على القطاع الصحي وتعزيز قدرته التشغيلية.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجه حكومي أوسع لإعادة تأهيل المؤسسات الصحية في ليبيا، بعد سنوات من التحديات التي أثرت على البنية التحتية للقطاع الطبي، مع التركيز على رفع مستوى الخدمات وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات التخصصية.