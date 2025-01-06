«الدبيبة» يطّلع على خطة المشاريع المزمع افتتاحها وإطلاقها خلال العام 2025

اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع موسع، عقد اليوم الاثنين، على خطة المشاريع المزمع افتتاحها وإطلاقها خلال العام 2025، في إطار المبادرات الرئاسية والمشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التنمية وتحسين الخدمات العامة.

وتخلل الاجتماع عرض مرئي، قدمه رئيس المكتب التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، تناول فيه “تفاصيل 52 مشروعا، تشمل 43 مشروعا جاهزا للافتتاح و9 مشاريع جديدة سيتم إطلاقها. وتغطي هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل المواصلات، البنية التحتية، التعليم، والصحة”.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، على “أهمية هذه المشاريع في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها وضمان جودة الأعمال، موضحا أن أي تأخير غير مبرر في التنفيذ لن يتم التسامح معه”.

واختتم رئيس الحكومة، الاجتماع بتمنياته أن “يكون العام 2025 عاما سعيدا على جميع الليبيين، وأن يكون عاما للعمل والمثابرة لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة”.

كما وجه “بضرورة المتابعة المستمرة والتقيد الصارم بالمواعيد المحددة، مؤكدًا أن الالتزام بالجدول الزمني يمثل عنصرا حاسما لتحسين حياة المواطنين وتحقيق الأهداف المنشودة”.

هذا “وحضر الاجتماع وزير المواصلات، المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، إضافة إلى رؤساء الأجهزة التنفيذية”.